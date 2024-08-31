KKTC U12 Milli Takımımız Azerbaycana gidiyor

KKTC U12 Futbol Milli Takımı, Azerbaycan'da düzenlenecek olan Ulduz Cup turnuvasına katılmak üzere Ercan Havalimanı'ndan coşkulu bir şekilde ayrıldı.KKTC Genç Milli Takımlar Antrenörü Hüseyin Kızmazoğlu, büyük bir heyecan ve motivasyon içinde olduklarını belirtirken, "Bu organizasyon, genç futbolcularımız için hem deneyim kazanacakları hem de kendilerini uluslararası platformda gösterebilecekleri önemli bir fırsat. Takımımız turnuvada en iyi performansını sergilemek ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için hazır" dedi.Azerbaycan’ın Guba kentinde düzenlenecek olan Ulduz Cup’ta KKTC Milli Takımı’nın yanı sıra Karabağ, Azerbaycan, Özbekistan, Belarus, Gürcistan ve Türkiye’den takımlar yer alacak. 1 Eylül’de başlayacak olan turnuva 7 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek.Azerbaycan kafilesinde antrenör Hüseyin Kızmazoğlu, yardımcı antrenör Hasan Özkan ve kaleci antrenörü Hüseyin Mertol’un yanı sıra kafile başkanı olarak KTFF Eğitim Üst Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ekmekçi ve 19 futbolcu yer alıyor.