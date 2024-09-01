KKTC U12 Milli Takımı, Ulduz Cup için Azerbaycan'da

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) U12 Milli Takımı, Ulduz Cup turnuvası için Azerbaycan'a ulaştı ve sahaya indi

KKTC U12 Futbol Milli Takımı, Azerbaycan'da düzenlenecek olan Ulduz Cup turnuvasına katılmak üzere Cumartesi günü sabah saatlerinde Azerbaycan’a gitti.

Azerbaycan kafilesinde antrenör Hüseyin Kızmazoğlu, yardımcı antrenör Hasan Özkan ve kaleci antrenörü Hüseyin Mertol’un yanı sıra kafile başkanı olarak KTFF Eğitim Üst Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ekmekçi ve 19 futbolcu yer alıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) U12 Milli Takımı, Ulduz Cup turnuvası için Azerbaycan'a ulaştı ve sahaya indi.

Azerbaycan'ın Guba kentinde yer alan Guba Olympia Tesisleri'nde gerçekleşen ilk antrenman, millilerimiz için oldukça keyifli geçti.

Takımımız, hem fiziki hem de taktiksel hazırlıklarını sürdürdü. Oyuncular, antrenörleri eşliğinde yaptıkları çalışmalarla turnuvaya olan motivasyonlarını ve hazır olduklarını gösterdi. Antrenman sonunda morallerin yüksek olduğu gözlendi.

Ulduz Cup'ta başarılı bir performans sergilemeyi hedefleyen U12 Milli Takımımız, turnuva boyunca ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için sahada ter dökecek. Teknik ekip ve oyuncular, turnuva boyunca ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirttiler.

Turnuvanın açılışı bugün Azerbaycan Spor Bakanı Ferid Gayibov tarafından yapılacak. Millilermiz ilk maçını ise yarın saat 16:00’da Guba Akademi ile oynayacak.



