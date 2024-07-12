KKTC U12 Millî Takımı Trabzon temaslarını tamamladı

KKTC U12 Milli Takımı Trabzonspor’un daveti üzerine katıldığı Trabzon’daki organizasyonu tamamladı. Organizasyonun finali gerçekleşirken, tüm futbolculara ve takımlara teşekkür belgesi verildi. KTFF 2. Başkanvekili Hüseyin Duvarcı, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile görüşerek teşekkür ederken, KTFF Eğitim Üst Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ekmekçi de bu yıl Trabzonspor efsanesi Mehmet Ali Yılmaz adına düzenlenen organizasyona katılan Mehmet Ali Yılmaz’ın oğlu Soner Yılmaz’a teşekkür etti.



Organizasyonda ayrıca Trabzonspor Futbol Okulları Koordinatörü Necati Özçağlayan’a da üzerinde ismi yazılı 61 numaralı KKTC Milli Takım forması hediye edildi. Formayı Genç Milli Takımlar Antrenörü Hüseyin Kızmazoğlu, yardımcısı Hasan Özkan ve kaleci antrenörü Hüseyin Mertol takdim etti.