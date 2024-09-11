K.Kaymaklı’dan farklı hazırlık

Ülkemizde 2024-2025 Futbol Sezonu için geri sayım devam ederken Aksa Liglerinde mücadele eden takımlar son durumlarını yaptıkları hazırlık maçlarıyla görerek eksikliklerini gidermeye çalışıyor.

Dün oynanan hazırlık maçlarından biri olan Aksa 1. Lig ekiplerinden K.Kaymaklı ile Binatlı takımlarının mücadelesinde K.Kaymaklı farklı kazandı.

Lefkoşa’da Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan karşılaşmada K.Kaymaklı takımı rakibini 5 – 1 mağlup ederek sezon öncesi moral depoladı.

