K.Kaymaklı’da 14 kiralık

Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı’da teknik heyetin raporu doğrultusunda kiralık olan oyuncular belirlendi.

14 kiralık futbolcunun olduğu Küçük Kaymaklı’nın kiralık futbolcu listesinde şu futbolcular yer alıyor:

Yağış Gençay, Eran Kabidan, İbrahim Kaba, Mehmet Kargılı, Yaşar Solel, Ceyhun Hızlıer, Ahmet Aydoğdu, Cemal Kargılı, Tuğberk Keskin, Mehmet Özsoy, Muhammet Nazik, Ahmet Öztürk, Arif Karamez, Yiğit Taşkın.

