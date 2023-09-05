K.Kaymaklı’da 14 kiralık

Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı’da teknik heyetin raporu doğrultusunda kiralık olan oyuncular belirlendi.
14 kiralık futbolcunun olduğu Küçük Kaymaklı’nın kiralık futbolcu listesinde şu futbolcular yer alıyor:
Yağış Gençay, Eran Kabidan, İbrahim Kaba, Mehmet Kargılı, Yaşar Solel, Ceyhun Hızlıer, Ahmet Aydoğdu, Cemal Kargılı, Tuğberk Keskin, Mehmet Özsoy, Muhammet Nazik, Ahmet Öztürk, Arif Karamez, Yiğit Taşkın.
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