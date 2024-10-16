K.Kaymaklı, zirveye yerleşti

Aksa 1. Lig Süleyman Göksaş Sezonu 4. Haftası geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlarla tamamlanırken ligde liderlik averajla el değiştirdi.Birinci Lig’in 4. Haftasında oynanan maçlar sonunda puan kayıpsız takım kalmazken, zirve averajla K.Kaymaklı’ya geçti.K.Kaymaklı takımının konuk olduğu zorlu Dipkarpaz deplasmanından son saniye golüyle galip ayrılması sonucunda Yılmazköy’ün evinde Yeniboğaziçi ile berabere kalması sonrasında averajla liderliğe oturdu.Sezona süper lig hedefiyle başlayan Türk Ocağı konuk ettiği S. Geçitkale’yi 2 – 0 mağlup ederek zirve yarışından kopmazken, Hamitköy takımı ligin zayıf halkası Çanakkale’yi mağlup ederek yükselişini sürdürdü.Ligde 4 hafta sonucunda puansız tek takım Çanakkale olurken, Yalova ile Vadili ise henüz galibiyetle tanışamadılar. Liderliğe yükselen K.Kaymaklı takımı hem 14 golle en fazla gol atan hem de sadece 1 gol yiyerek en az gol yiyen takımı oldu.Ligin 4. Haftasında oynanan 8 maçın 4’ünü ev sahibi takımlar, 2’sini deplasman takımları kazanırken 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu sezonun ilk golsüz beraberlikle sonuçlanan maçı 4. Haftada oynanan Düzkaya – Lapta maçı oldu.Oynanan 8 maç sonucunda kale ağları sadece 18 kez havalanarak maç başına 2 gol ortalamasının biraz üstüne çıkılarak sezonun şu ana kadarki en kısır haftası oldu. En gollü maç 5 – 0 biten Binatlı - Vadili maçı oldu.Ligin 4. Haftasında sarı kart sayısı azalırken kırmızı kart sayısı yine düşmedi. Toplam 36 sarı kart ve 4 kırmızı kartın çıktığı haftada en kartlı maç M. Hacıali Yılmazköy – Yeniboğaziçi maçı oldu. Bu maçta 9 sarı kart 1 kırmız kart gösterildi.Gol Krallığı yarışında K. Kaymaklı’nın iki gol ayağı olan Toykan Hacet ile İlyas Yılmaz 5’er golle zirveyi paylaşırken, Mormenekşe’den Erhan Çınar attığı 2 gol ile o da gol sayısını 5 yaparak zirveye ortak oldu.Küçük Kaymaklı zorlu Dipkarpaz deplasmanında oyun disiplininden kopmadan son saniyede de olsa maçı kazanarak liderliğe yükseldiTürk Ocağı takımının alt yapısından yetişen yetenekli futbolcusu Mahmut Fansa, Serveroğlu Geçitkale karşısında takımının 2 – 0 galip gelmesinde attığı 2 golle büyük paya sahip olarak haftanın futbolcuu olmayı hak ettiKozanköy tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1. Lig’de ilk galibiyetini Maraş deplasmanında alırken, teknik direktör Halil Arıkhan, takımını zorlu Maraş maçına iyi hazırlarken, cezası nedeniyle sahada olmasa da uygulattığı sistemle yardımcılarının da katkısıyla galibiyetin gelmesini sağladı.Zorlu Mormenekşe-Yalova karşılaşmasının orta hakemliğini yapan tecrübeli hakem Ali Özer, oyunu çok fazla kesmemek için avantaj oynatırken, çok fazla da kart göstermeyerek oyuncuları oyunda tutup maçın skoruna etki etmeyen iyi bir yönetim sergilediRaif(Hamitköy) Ertan(Mormenekşe) Mehmet Yapıcıel(Hamitköy) İlyas (K.Kaymaklı)Haluk(Mormenkşe) Hüseyin Tomak (Binatlı) Alpay (K. Kaymaklı) Sertaç (TOL) Gökhan (KK) Hüseyin Paşa (Kozanköy) Hasan Ağaç (Binatlı) Emre (Hamitköy)Cenker(Mormenekşe) Kenan (YB) Erhan (Mormenekşe)AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu 4. Hafta sonuçlarıN.Dipkarpaz-K.Kaymaklı: 0 – 1Türk Ocağı-S.Geçitkale: 2 – 0Hamitköy-Çanakkale: 3 – 1Maraş-A.Kozanköy: 0 – 1Mormenekşe-Yalova: 2 – 1Düzkaya-Lapta: 0 – 0Binatlı-Vadili: 5 – 0M.H.Yılmazköy-Yeniboğaziçi: 1 – 1AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu 5. Hafta programıYeniboğaziçi – ÇanakkaleK.Kaymaklı – DüzkayaServeroğlu Geçitkale – BinatlıLapta – Türk OcağıYalova – N. DipkarpazVadili – M. Hacıali YılmazköyMaraş – HamitköyAt.Kozanköy – Mormenekşe