K.Kaymaklı, teknik ekibini güçlendirdi

Aksa Süper Ligin başkent ekibi Küçük Kaymaklı teknik kadrosunu güçlendiriyor.

K.Kaymaklı Kulübü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 2023 -2024 sezonunda genç antrenörlerimizdenHasan Sarıoğlu'nun da Emre Perçinci liderliğindeki teknik ekibe katıldığı açıklandı. K.Kaymaklıyöntecisi Mustafa Dağaşaner ile bir araya gelen Sarıoğlu anlaşmaya vardı.

Hasan Sarıoğlu, geçtiğimiz sezon Yenicami teknik ekibinde yer almıştı.

