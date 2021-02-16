Kızmazoğlu: Hedef iyi insan, iyi gelecek olmalı

Hüseyin Kızmazoğlu başarı kriterlerini sıralarken, kendileri için başarının, doğru, düzgün ve iyi insan yaratmak olduğunu açıklarken, “Hedef iyi insan, iyi sporcu ve iyi bir gelecek olmalıdır.” ifadelerini kullandı

Cihangir Futbol Okulu koordinatörü Hüseyin Kızmazoğlu başarı kriterlerini sıralarken, kendileri için başarının, doğru, düzgün ve iyi insan yaratmak olduğunu açıkladı.Hüseyin Kızmazoğlu açıklamaları şöyle:Başarı görecelidir. Kimilerine göre sıralamada 1. olmak, kimilerine göre A takım seviyesine futbolcu hazırlamak, kimilerine göre pazar payı yaratmak, kimilerine göre rekabet yaratıp gelişim sağlama ve buna benzer birçok şeyön plandadır.Benim ve bizim için başarı doğru, düzgün ve iyi insan yaratmaktır. Daha sonra başarı kaçınılmazdır. Bu yüzden futbol okulu aktif edilirken sadece sportif faaliyet değil çocuklarımızın eğitim seviyelerine katkı koyarak, kitap okuyup kültürlerini artırılarak, doğru beslenerek fizik kalitelerine katkı koyarak, zorla basa çıkmaları için psikolojik destek sağlayarak,kısacası onların geleceklerine yön vermeyi hedefledik.Daha önce de birçok kez belirttim. Hedef iyi insan, iyi sporcu ve iyi bir gelecek olmalıdır. Cihangir Futbol Okulu oluşumuna katkı koyan herkese minnettarım. Asıl olan çocuklar ve onlar ile birlikte özelde Cihangir genelde ise ülkemizin geleceğidir.”