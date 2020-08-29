Kızaran maç Demirhan’ın

Demirhan, 7 kırmızı kartın çıktığı maçta Bahçeli’yi son dakika golüyle mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi

Richard BEALE

BTM İkinci Lig Beşinci Grupta, Bahçeli, zirveyi hedefleyen Demirhan’ı, Pia Bella Sahasında konuk etti.

Serkan Başkaya’nın yönettiği maçın uzatma anlarında gelen Demirhan golünde sonra olaylar çıktı. Hakem Serkan Başkaya da olaylar sırasında Bahçeli’den 3,Demirhan’dan 2 futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Her 2 takımdan birer futbolcu da daha önce birer kırmızı kart görmüştü.

Demirhan,maçın ilk devresini Abdullah’ın golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci devrede Asrın Nor ile 2-0’ı bulan Demirhan, karşısında toparlanan Bahçeli, Soner’in golleriyle 2-2’yi yakaladı. Ancak 89’da kalesinde gol gören Demirhan, son dakikada yine golcüsü Abdullah’ın golüyle maçı 3-2 kazandı.

Golden sonra ise olaylar çıktı. Bahçeli’den Eşref, Ali Okan, Emrah ve Soner, Demirhan’dan ise Mustafa, Ziya ve Hasan kırmızı kart gördüler.

