Kıvanç eve dönüyor

Uzun yıllar Türkiye liglerine forma giyen yıldız kaleci Kıvanç Demircioğlu, transfer olduğu Yalova Spor Kulübünde başarılı maçlar çıkarmıştı.

Sezon öncesinde Karşıyaka ile Çetinkaya’nın gündemine gelen Kıvanç’ın bu kulüplere transferi gerçekleşmedi. Kıvanç için tekrardan Yalova kulübü devreye girerken, bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

