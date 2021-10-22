Kırmızı kart cezalısı yok

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 21.10.2021 tarihinde toplandı. AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

AKSA Liglerindekırmızı kartın çıkmadığı haftada, sadece 3 futbolcu 4 sarı kart cezalısı durumuna düştü. AKSA A2 Liglerinde kırmızı kart cezalıları oldu.4 sarı kart nedeniyle 1 maç cezalı olan futbolcular şöyle:

MEHMET EROL Mağusa Türk Gücü

MEHMET GÜRPINAR Karşıyaka ASK

MEJDİ DİRENİŞ Merit Alsancak Yeşilova SK



