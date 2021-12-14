Kırmızı Grupta ilk hafta programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup’ta 1.haftanın programınıaçıkladı.
18 Aralık Cumartesi günü başlayacak olan İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup’ta 1.haftanın programı şöyle;
18 Aralık Cumartesi, Saat 10:30
SFC 1461 İskele Trabzonspor – Serdarlı, Cumhuriyet Stadı
Geçitkale – Demirhan, GeçitkaleStadı
Mehmetçik – Vadili, Mehmetçik Stadı,Saat 14:00
19 Aralık Pazar
Türkmenköy – Yeni Erenköy, AdemNuralStadı,Saat 14:00
Düzova – Akova, Balıkesir Sahası, Saat 10:30
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