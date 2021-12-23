Kırmızı Grupta ikinci hafta programı açıklandı

İktisatbank Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Ligi Kırmızı ve Beyaz Gruplarda ikinci hafta maçları oynanacak.

İktisatbank BTM 1. Lig Kırmız Grupta ikinci haftada oynanacak maçlar ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

25 Aralık Cumartesi, Saat 10:30

Vadili – Gülgün Süt Düzova, 14 Ağustos Stadı, Fatih Bardakçıoğlu

Akova Vuda –Geçitkale, Eray Vudalı Stadı, Ferhat Tuna

26 Aralık Pazar, Saat 10:30

Demirerler Cons. Demirhan – Türkmenköy, Sadık Cemil Stadı, Abdullah Genç

Saat 14:00

Serdarlı – Mehmetçik, 14 Ağustos Stadı, Hüseyin Özaşık

Yeni Erenköy – SFC 1461 İskele Trabzon,Yeni Erenköy Sahası

