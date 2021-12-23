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Kırmızı Grupta ikinci hafta programı açıklandı

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Kırmızı Grupta ikinci hafta programı açıklandı
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İktisatbank Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Ligi Kırmızı ve Beyaz Gruplarda ikinci hafta maçları oynanacak.
İktisatbank BTM 1. Lig Kırmız Grupta ikinci haftada oynanacak maçlar ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
25 Aralık Cumartesi, Saat 10:30
Vadili – Gülgün Süt Düzova, 14 Ağustos Stadı, Fatih Bardakçıoğlu
Akova Vuda –Geçitkale, Eray Vudalı Stadı, Ferhat Tuna
26 Aralık Pazar, Saat 10:30
Demirerler Cons. Demirhan – Türkmenköy, Sadık Cemil Stadı, Abdullah Genç
Saat 14:00
Serdarlı – Mehmetçik, 14 Ağustos Stadı, Hüseyin Özaşık
Yeni Erenköy – SFC 1461 İskele Trabzon,Yeni Erenköy Sahası
 
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