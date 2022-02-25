Kırmızı Grupta dananın kuyruğu kopacak

İktisatbank BTM 1. Lig Kırmızı Grup’ta 22 puanla lider olan İskele Trabzonspor ile 21 puanla onu takip eden Yeniereköy kozlarını bugün Akova Eray Vudalı Stadı’nda paylaşacak

İktisatbank BTM 1. Lig 11. Hafta karşılaşmaları iki grupta bugün ve yarın oynanacak olan toplam on maçla tamamlanacak.

Her iki grupta da bugün 2 şer maç yarın ise üçer maç oynanarak 11. Hafta tamamlanmış olacak.

Kırmızı Grup’ta liderlik mücadelesi veren SFC 1461 İskele Trabzonspor ile Yenierenköy kozlarını bugün Akova Stadı’nda paylaşacaklar. 22 puanla lider olan İskele Trabzonspor ile 21 puanla onu takip eden Yeniereköy arasında oynanacak olan bu zorlu mücadelenin hakemliğini ise Zekai Töre yapacak.

İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP

26 ŞUBAT 2022 – CUMARTESİ

14.00 Mehmetçik Stadı’nda Mehmetçik-Serdarlı (Burak Mandıralı)

14.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda SFC 1461 İskele Trabzon-Yenierenköy (Zekai Töre)

27 ŞUBAT 2022 – PAZAR

10.30 Geçitkale Stadı’nda Geçitkale-Akova Vuda (Sabriye Atikoğlu)

10.30 Balıkesir Stadı’nda Gülgün Süt Düzova-Vadili (Fatih Bardakçıoğlu)

14.00 Dörtyol Adem Nural Stadı’nda Türkmenköy-Demirerler Cons.Demirhan (Abdullah Genç)

İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP

26 ŞUBAT 2022 – CUMARTESİ

10.30 Doğancı Emek Stadı’nda Doğancı-Yılmazköy (Hüseyin Özaşık)

10.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Sadrazam Kayalar-Lapta (Necmi Bulut)

27 ŞUBAT 2022 – PAZAR

10.30 Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı’nda Tatlısu-Tüfekçi Ortaköy (Olgun Canik)

10.30 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Dikmen Gücü-Ozanköy (Hüseyin Özaşık)

10.30 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Karaoğlanoğlu-Denizli (Ömer Doğru)

