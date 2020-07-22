Kırıkkale hedefe odaklandı

BTM 2. Lig 4. Grupta mücadele edecek olan ve ligin iddialı takımlarından olan Kırıkkale takımı, pandemi süreci sonrası yeniden başladığı hazırlık dönemini tamamlarken, hafta sonu kendi sahasında oynayacağı Yeniceköy karşılaşması için çalışmalara devam ediyor.

Antrenör Kürşat Özer nezaretinde antrenmanlarını Balıkesir sahasında yapan Kırıkkale takımı, bu hafta sonu cumartesi günü, Yeniceköy karşısında çıkacağı ligin ilk maçına çok önem veriyor.

Kulüp Başkanı Hüseyin Osmanoğlu yaptığı açıklamada; BTM 2. Liginin centilmence geçen bir lig olmasının en büyük temennilerinin olduğunu ve ligde mücadele edecek tüm takımlara başarılar dilediklerini belirtti.

Osmanoğlu güçlü takımlardan oluşan ve kıyasıya bir mücadelenin gerçekleşeceğini düşündükleri 4. grupta, Kırıkkale Taşkınkaya Spor Kulübü olarak, BTM 1. Ligi’ne çıkmayı hedeflediklerini ve tüm çalışmalarının bu doğrultuda olduğunu söyledi.

Kulüp Başkanı Hüseyin Osmanoğlu ayrıca, yönetim olarak hocaları Kürşat Özer’e ve tüm sporculara sonsuz güvendiklerini belitti.

