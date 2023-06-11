Kırıkkale farklı başladı

İktisatbank BTM 2. Ligin ilk hafta mücadelelerinden olan 7. Grup’taki Kırıkkale– Pergama karşılaşmasının galibi ev sahibi Kırıkkale oldu.

Cihangir Stadı’nda oynanan ve hakemliğini Berk Bağrıkara’nın yaptığı karşılaşmada Kırıkkale rakibi karşısında maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyerek sahadan 6 – 1 galip ayrıldı.

Aldığı bu farklı galibiyetle 7. Grup’ta ilk haftanın lideri oldu.



