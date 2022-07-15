Kim MinJae, Dinamo Kiev kadrosunda yok

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı için UEFA'ya gönderdiği listede transfer görüşmelerini sürdüren Kim MinJae ile Gustavo, Tisserand, Meyer, Samatta, Caulker, Lemos, Nazım ve Tiago Çukur yer almadı

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda karşılaşacağı Dinamo Kiev maçı öncesinde UEFA'ya gönderdiği isim listesi belli oldu.

Sarı-lacivertli ekibin listesinde; Kim MinJae, Tisserand, Gustavo, Samatta, Lemos, Caulker, Meyer, Nazım Sangare, ÇağtayKurukalıp ve Tiago Çukur yer almazken yeni transferlerden Arao, Lincoln, JoshuaKing, Emre Mor ve Brumadahil edildi.

Sarı lacivertlilerin Dinamo Kiev kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin

Defans: Serdar Aziz, FilipNovak, Attila Szalai, BrightOsayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Burak Kapacak

Orta saha: WillianArao, Mert Hakan Yandaş, DimitrisPelkas, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Arda Güler, MihaZajc, MiguelCrespo, İsmail Yüksek, Emre Mor, Bruma, Muhammed Gümüşkaya, Diego Rossi

Forvet: MergimBerisha, Serdar Dursun, Enner Valencia, JoshuaKing

