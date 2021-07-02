Kıbrıslı Türk Erhun Karagümrük’te

İngiltere Leauge One’da Bristol Rovers forması giyen Kıbrıslı Türk Erhun Öztümer, Türkiye Süper Lig ekiplerinden Karagümrük’e transfer oldu

Geçtiğimiz sezon İngiltere Leauge One’deCharlton Athletic’in Bristol Rovers’e kiraladığı ve çıktığı 31 maçta 2 gol atıp 2 de asist yapan 30 yaşındaki orta saha ErhunÖztümer, Karagümrük’ün açıkladığı beşinci transfer oldu.

Bonservisi elinde olarak Karagümrük’e gelen yeni transfer, geçtiğimiz sezon İngiltere 3. seviyesi olan LeaugeOne’da, Bristol Rovers’ın sonuncu olmasıyla küme düşme üzüntüsü yaşamıştı. 29 Mayıs 1991 tarihinde İngiltere’nin başkenti Londra’da doğan Kıbrıslı Türk Erhun Aksel Öztümer, futbola 8 yaşında CharltonAthletic altyapısında başladı. 16’sında FisherAthletic’e transfer olurken 17’sine geldiğinde Manisaspor ile Türkiye’ye ilk adımını attı. Bir dönem Sivasspor A2 takımında yer alıp 2010-11 ve 2011-12’de Üsküdar Anadolu’da top koşturduktan sonra İngiltere’ye döndü. Sırasıyla DulwichHanlet, Peterborough United, FC Walsall, BoltonWanderers, altyapısında yetiştiği CharltonAthletic ve Bristol Rovers formalarını giydi. Türkiye'de Sivasspor A2 Takımı ile 29 maçta 8 gol kaydeden, Anadolu Üsküdar ile 3. Lig’de 34 maçta 5 gol atan Öztümer; gerçek mevkisi on numara pozisyonu olmasına rağmen İngiltere alt liglerinde merkez orta saha ve forvet arkası başta olmak üzere her iki kanatta da görev yapan bir isim.

Championship’te 31 maça çıkıp 1 asistlik performans ortaya koyabilen Kıbrıslı Türk oyuncunun, LeaugeOne’de ise 162 maçta 37 golü ve 19 asisti bulunuyor.

