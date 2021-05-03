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Kıbrıslı kadınlar, Dünya Kupası elemelerinde

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Kıbrıs A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası elemeleri kapsamında ilk maçını Belarus ile deplasmanda oynayacak. Kıbrıs, ilk iç saha maçında Hollanda ile karşılaşacak

Kıbrıslı kadınlar, Dünya Kupası elemelerinde
Kıbrıs A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası elemeleri kapsamında ilk maçını Belarus ile oynayacak.
İlk maçını deplasmanda Belarus ile oynayacak olan Kıbrıs, ilk iç saha maçında ise önümüzdeki Ekim ayında Hollanda ile karşılaşacak.
Kıbrıs A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası elemeleri programını şöyle:
17.09.2021: Belarus Kıbrıs
21.09.2021: Çek Cumhuriyeti - Kıbrıs
22.10.2021: Kıbrıs - Hollanda
26.10.2021: İzlanda - Kıbrıs
Kıbrıs - Belarus 26.11.2021
30.11.2021: Kıbrıs - İzlanda
08.04.2022: Hollanda - Kıbrıs
01.09.2022: Kıbrıs - Çek Cumhuriyeti
 
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