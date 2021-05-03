Kıbrıslı kadınlar, Dünya Kupası elemelerinde

Kıbrıs A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası elemeleri kapsamında ilk maçını Belarus ile deplasmanda oynayacak. Kıbrıs, ilk iç saha maçında Hollanda ile karşılaşacak

Kıbrıs A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası elemeleri kapsamında ilk maçını Belarus ile oynayacak.

İlk maçını deplasmanda Belarus ile oynayacak olan Kıbrıs, ilk iç saha maçında ise önümüzdeki Ekim ayında Hollanda ile karşılaşacak.

Kıbrıs A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası elemeleri programını şöyle:

17.09.2021: Belarus Kıbrıs

21.09.2021: Çek Cumhuriyeti - Kıbrıs

22.10.2021: Kıbrıs - Hollanda

26.10.2021: İzlanda - Kıbrıs

Kıbrıs - Belarus 26.11.2021

30.11.2021: Kıbrıs - İzlanda

08.04.2022: Hollanda - Kıbrıs

01.09.2022: Kıbrıs - Çek Cumhuriyeti

