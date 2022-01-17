Kıbrıs Türk Futbolcular Derneği Kupası düzenleniyor

Kıbrıs Türk Futbolcular Derneği Binatlı ile Çetinkaya U13 takımlarının 22 Ocak Cumartesi günü karşı karşıya geleceği Kıbrıs Türk Futbolcular Derneği Kupası düzenliyor.
Kupayla ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbolcular Derneği şu açıklamayı paylaştı:
“22 Ocak 2022 Cumartesi saat 12.00'de adamızın gözde camialarından Binatlı ile Çetinkaya'nın U13 takımlarının bir araya geleceği kupa mücadelesi Güzelyurt Sentetik Sahası'nda olacaktır. Tüm halkımız yıllarca geliştirilip devamı yapılmasını istediğimiz bu maça davetlidir.
U13'den başlayarak futbolcu kardeşlerimizin derneğini tanıması ilerde sahip çıkması adına, tüm futbolseverlerin ve ailelerin bu turnuvaya ilgi göstermesi arzulanır.
Organizasyondan sorumlu Salih Işık hocamıza, saha konusunda her konuda gençliğin yanında olan Süleyman Kıbcak müdürümüze Binatlı ve Çetinkaya camialarına ayrıca ArıncPercinci ye emekleri için dernek adına teşekkür ederiz.”
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.