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Kıbrıs Türk Futbolcular Derneği Kupası düzenleniyor

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Binatlı ile Çetinkaya U13 takımları Kıbrıs Türk Futbolcular Derneği Kupası için 22 Ocak Cumartesi günü Güzelyurt Sentetik Sahası'nda karşı karşıya gelecek

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Kıbrıs Türk Futbolcular Derneği Kupası düzenleniyor
Kıbrıs Türk Futbolcular Derneği Binatlı ile Çetinkaya U13 takımlarının 22 Ocak Cumartesi günü karşı karşıya geleceği Kıbrıs Türk Futbolcular Derneği Kupası düzenliyor.
Kupayla ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbolcular Derneği şu açıklamayı paylaştı:
“22 Ocak 2022 Cumartesi saat 12.00'de adamızın gözde camialarından Binatlı ile Çetinkaya'nın U13 takımlarının bir araya geleceği kupa mücadelesi Güzelyurt Sentetik Sahası'nda olacaktır. Tüm halkımız yıllarca geliştirilip devamı yapılmasını istediğimiz bu maça davetlidir.
U13'den başlayarak futbolcu kardeşlerimizin derneğini tanıması ilerde sahip çıkması adına, tüm futbolseverlerin ve ailelerin bu turnuvaya ilgi göstermesi arzulanır.
Organizasyondan sorumlu Salih Işık hocamıza, saha konusunda her konuda gençliğin yanında olan Süleyman Kıbcak müdürümüze Binatlı ve Çetinkaya camialarına ayrıca ArıncPercinci ye emekleri için dernek adına teşekkür ederiz.”
 
 
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