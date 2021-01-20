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Kıbrıs Türk Futbol Müzesi için çalışma başladı

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Kıbrıs Türk Futbol Müzesi için çalışma başladı
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Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koordinatörü Mithat Tekçam, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret etti. KTFF’deki ziyarette görüşen ikili, Kıbrıs Türk Futbol Müzesi başlığı altında bir projenin geliştirilmesi için görüş alışverişinde bulundu.

Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesini ve milli mücadeleyi simgeleyen bir yapının hayata geçirilmesi bağlamında görüşen Sertoğlu ve Tekçam, konunun projelendirilmesi için de gerekli çalışmaların başlaması yönünde birlikte hareket etme kararı aldı.

Ziyarette Sertoğlu’na Yönetim Kurulu üyeleri Remzi Cengiz ve Mustafa Akçaba eşlik etti.

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