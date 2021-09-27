Keyifli gecede, kazanan yok

Niyazi ERGÜLEN

AKSA Süper Ligde ikinci haftanın kapanış maçında Baf Ülkü Yurdu ile Yenicami arasındaki maçtan kazanan çıkmazken, Üner Berkalp Stadına gelenler, Serkan Şimşek’in yönettiği maçta keyifli bir futbol ve 4 gol izlediler.

Baf Ülkü Yurdu’nun rakibine oranla daha etkili olduğu maçta Yenicami, Hascan’ın 12. Dakikadaki penaltı golüyle ilk devreyi önde tamamladı. 0 – 1

İkinci devreye golle başlayan Baf Ülkü Yurdu, 47’de Hasan Sedatgil ile skoru 1 – 1 yaptı. 86’da Hüseyin Sadıklar sert bir şutla takımını yeniden öne geçirdi. 1 – 2 90+3’te ise Osman Yıldız skoru belirledi. 2 – 2



