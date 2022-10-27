Kerem Eran double yapacak

Süper Lig’de Cumartesi günü K.Kaymaklı ile Mağusa Türk Gücü arasındaki maç ile Pazar günü bölge derbisi olarak tanımlanan 1. Lig takımları Yalova ile Baf Ülkü Yurdu arasındaki maçı Kerem Eran yönetecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig 6.haftanın hakemleri belli oldu.

Aksa Süper Lig’de lider Mağusa Türk Gücü’nün Cumartesi günü konuk olacağı K.Kaymaklı maçının orta hakemliğini ve Pazar günü Birinci Lig lideri Yalova ile Baf Ülkü Yurdu arasında oynanacak bölge derbisinin de hakemliğini Kerem Eran yapacak.

Süper Lig’de zirve ortaklarından Miracle Değirmenlik’in konuk olacağı Çetinkaya maçında düdük tecrübeli hakemlerimizden Serkan Şimşek’te olacak.

AKSA SÜPER LİG

29 Ekim 2022, Cumartesi

14.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya-Miracle Değirmenlik (Serkan Şimşek)

14.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-Göçmenköy (Utku Hamamcıoğlu)

14.30 Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda K.Kaymaklı-Mağusa T.Gücü (Kerem Eran)

30 Ekim 2022, Pazar

14.30 Lefke 16 Ağustos Stadı’nda Lefke-Türk Ocağı (Evern Karademir)

14.30 Cihangir Stadı’nda Cihangir-Merit A.Yeşilova (Mustafa Öztugay)

14.30 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-Yenicami (Hüseyin Eyyüpler)

14.30 Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda Mesarya-Hamitköy (Mehmet Sezener)

14.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda China B.G.Gücü-Gönyeli (Şakir Azizoğlu)

AKSA 1.LİG

29 Ekim 2022, Cumartesi

14.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-Esentepe (Ali Özer)

14.30 İskele Cumhuriyet Stadı’nda Pera Gençler Birliği-Dörtyol (Hüseyin Özkan)

14.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-M. Hacıali Yılmazköy (Abdullah Genç)

14.30 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Ünimar Maraş-Girne Halk Evi (İsmail Ercan)

30 Ekim 2022, Pazar

14.30 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Mormenekşe (Hakan Ünal)

14.30 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi-Miracle Karşıyaka (Ferhat Tuna)

14.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Düzkaya-Yenierenköy (Zekai Töre)

14.30 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova - Baf Ülkü Yurdu (Kerem Eran)

