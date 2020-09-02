Kerem Aktürkoğlu, resmen Aslan

Galatasaray, ilk gerçekleştirdiği transferlerden olan Kerem Aktürkoğlu'yla anlaşmaya vardığını KAP'a bildirdi

Kulübün internet sitesinde, 21 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı formayla çekilmiş fotoğrafına da yer verilerek yapılan transfer açıklamasında, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Muhammed Kerem Aktürkoğlu'na kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine Galatasaray forması altında başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kerem Aktürkoğlu, geçen sezon TFF 3. Lig'de Anagold 24 Erzincanspor'da forma giymişti.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel Futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.



2020-2021 sezonu için net 850.000 TL sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 900.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 950.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 950.000 TL sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

