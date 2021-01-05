Kenanlı, Antep zirvede

Temsilcimiz Kenan Özer’in formasını giydiği Gaziantep Futbol Kulübünün, TFF Süper Ligdeki çıkışı devam ederken, kırmızı siyahlılar zirveye yükseldiler.

Türkiye Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK, MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı ve maç fazlasıyla lider oldu. Ev sahibi Gaziantep FK, 69. dakikada Maxim ve 90+5'te Enver Cenk Şahin'in golleriyle MKE Ankaragücü 2-0 mağlup etti ve yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.

Bu sonuçla Gaziantep FK, 31 puana yükselterek maç fazlasıyla lider oldu. Ligde son iki maçını kazanan MKE Ankaragücü aldığı bu mağlubiyetle 15 puanda kaldı.

