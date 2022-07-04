Kenan’dan şok karar

Doğan Türk Birliği futbolcularından Kenan Oshan, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbol yaşantısını sonlandırdığını açıkladı.

Kenan'ın paylaşımı şu şekilde;

"Şuan bunu yazmayı bu hislerde olmayı hiç istemezdim ama yaşadığım tüm süreç beni bu noktaya getirdi. Daha 5 yaşında armasına olan askımdan mücadele verdiğim antlamanlarına gitmek için gün saydığım, o dönemler babam Caner Oshan kulübümüzün A takım teknik direktörüyken beni antremanlarda hava soğuk hasta olmamam icin antremanlara götürmezken bu işe askımdan sevgimden dolayı arabasını bagajına saklanıp antremanlara gittim.oynamaya başladıktan sonrada bu güne kadar hiç bir şartta takımımı yalnız bırakmadım, gerek kanlı formayla gerek tek omuzla gereksede sayısız iğne ile çıktığım maçlarda mücadelemi tam vücutmuş gibi vermeye çalıştım. Verdiğim bu mücadelenin haklı gururunu yaşıyorum.tüm bunlardan sonra futbol kariyerimde en verimli olacağıma inandığım bu dönem de Aşık olduğum Doğan Türk birliği armasına karşı rakip olmaya onur ve gururum müsade etmeyeceği için futbol hayatımı sonlandırıyorum. Ben sadece Doğan Türk birliğinin Kenan’ı olarak anılmak istiyorum.Bu döneme kadar üzerimde emeği olan hocalarım Oğuz Aygın , Şener Ozdevrim, rahmetli cenker Kaya , Afün Girgen, ve Caner Oshan a teşekkürü bir borç bilirim. Herkese onurlu ve gururlu bir hayat diliyorum"