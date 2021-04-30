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Kenan’dan Ankaragücü’ne vefa

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Kenan Özer, futbol hayatı bitmek üzereyken kendisine sahip çıkan Ankaragücü karşısında Gaziantep’in galibiyet golünün asistini yaparken, golden sonra sevinmeyerek Ankaragücü’ne karşı saygı gösterip ortaya büyük karakter koydu

Kenan’dan Ankaragücü’ne vefa
Kenan Özer, futbol hayatı bitmek üzereyken kendisine sahip çıkan Ankaragücü karşısında Gaziantep’in galibiyet golünün asistini yaparken, golden sonra sevinmedi.
Kenan böylelikle hem profesyonelliğini hem de Ankaragücü'ne karşı saygısını gösterdi. Kenan Özer, Ankaragücü – Gaziantep FK maçında 85. dakikada takım arkadaşı AndreSousa’ya al da at dercesine pas atarken, Sousa takımını 1-0 öne geçirdi. Sousa sevincini Kenan'la yaşamaya gelirken Kenan takım arkadaşına sırtını dönerek, gole sevinmedi. Çünkü Kenan, Ankaragücü ile 2 kez şampiyonluk yaşayan bir futbolcu olarak Ankaragücü’ne olan sevgi ve saygısını gösterdi.
Kenan’ın davranışı ile ilgili Türkiye medyasında şu haber yazıldı:
“Kenan 85. dakikada AndreSousa’ya al da at dercesine pas atarken, Sousa takımını 1-0 öne geçirdi. Sousa sevincini Kenan'la yaşamaya gelirken Kenan takım arkadaşına sırtını dönerek Ankaragücü benim her şeyim fakat bir o kadar profesyonelim" diyerekten gol sevincine ortak olmadı. Kenan'ın futbol hayatı bitmek üzereyken Kenan'a. Ankaragücü sahip çıktı. Kenan Ankaragücü ile 2. Lig ve TFF 1. Lig şampiyonluğu olmak üzere 2 sene üst üste şampiyonluk yaşadı. Ankaragücü formasıyla Süper Lig'de yarım sezon geçirdikten sonra yetersiz bulunduğu için Tff 1. Lig ekiplerinden Gaziantep Fk'ya gönderilmişti.
Gaziantep FK'daplay-off şampiyonluğu yaşayan ve son 2.5 sezondur Antep temsilcisinin formasını giyen Kenan, Ankaragücü’ne karşı saygı göstererek ortaya büyük karakter koydu.
 
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