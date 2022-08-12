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Kenan Oshan, MiracleKarşyaka’da

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Kenan Oshan, MiracleKarşyaka’da
Miracle Karşıyaka, Doğan Türk Birliği'nden Kenan Oshan’ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Futbolu bıraktığını açıklayan DTB futbolcusu Kenan, Miracle Karşıyaka'nın teklifini kıramadı. Karşıyaka'nın DTB ile aynı ligde olmamasından dolayı teklifi kabul eden Kenan, yeni sezonda Birinci Lig'de forma giyecek.
Miracle Karşıyaka, Kenan'ın haricinde DTB'den Erdi Erduran ve Tunahan Şencan'ı da kiralık olarak kadrosuna dahil etti.
 
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