Kenan Karaman resmen Beşiktaş'ta

Geçen yılı şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta 2021-2022 sezonu transfer çalışmaları sürüyor.
Siyah-beyazlılar, Salih Uçan ve Mehmet Topal transferlerinin ardından bir diğer serbest oyuncu statüsündeki isim Kenan Karaman'ı renklerine bağladı.
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