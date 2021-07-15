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Kenan Karaman resmen Beşiktaş'ta

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Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, FortunaDüsseldorf ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki milli futbolcu Kenan Karaman'ı kadrosuna kattığını açıkladı

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Kenan Karaman resmen Beşiktaş'ta
Geçen yılı şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta 2021-2022 sezonu transfer çalışmaları sürüyor.
Siyah-beyazlılar, Salih Uçan ve Mehmet Topal transferlerinin ardından bir diğer serbest oyuncu statüsündeki isim Kenan Karaman'ı renklerine bağladı.
 
 
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