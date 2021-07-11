Kenan Karaman Beşiktaş'ta

Geçen yılı şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta 2021-2022 sezonu transfer çalışmaları sürüyor.
Son olarak Aytemiz Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren Salih Uçan'ı kadrosuna katan siyah beyazlılar, bonservisi elinde bir başka isim olan Kenan Karaman'la da anlaştı.
EURO 2020'de ay yıldızlı milli takımımızla boy gösteren 27 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde kendisini 3 yıllığına Beşiktaş'a bağlayacak imzayı atması bekleniyor.
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