Kenan ile Dursun, BAL için uçuyor

Doğan Türk Birliği’nin golcü kaptanı Kenan Oshan ile başarılı kalecisi Dursun Cem Ateş de Bölgesel Amatör Ligden transfer teklifi aldılar

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 futbol sezonunu iptal etmesinin ardından Türkiye Bölgesel Amatör Ligden (BAL) transfer teklifi alan futbolcular arasına Doğan Türk Birliği’nin 2 yıldızı da eklendi.

Doğan Türk Birliği’nin golcü kaptanı Kenan Oshan ile başarılı kalecisi Dursun Cem Ateş de Bölgesel Amatör Ligden transfer teklifi aldılar.

Bugün Türkiye’ye giderek Gaziantep Ankas Spor ve Erdemli Belediyespor takımı yetkilileri ile görüşecek olan Kenan Oshan ile Dursun Cem Ateş’e, Giresun ve Doğu bölgesi takımlarından da teklif geldi.

