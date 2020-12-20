Kenan, Fener’i de boş geçmedi

Kıbrıslı Türk futbolcu Kenan Özer, Beşiktaş’tan sonra Fenerbahçe’ye de gol atarak klasını gösterdi.

Kenan Özer, Gaziantep FK’nın, Fenerbahçe’yi 3 – 1 mağlup ettiği maçta takımının son golüne imza attı. Kenan Özer’in maçın uzatma dakikalarında attığı gol, ülkemiz futbol severlerini de mutlu etti.

