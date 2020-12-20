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Kenan, Fener’i de boş geçmedi

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Kenan, Fener’i de boş geçmedi
Kıbrıslı Türk futbolcu Kenan Özer, Beşiktaş’tan sonra Fenerbahçe’ye de gol atarak klasını gösterdi.
Kenan Özer, Gaziantep FK’nın, Fenerbahçe’yi 3 – 1 mağlup ettiği maçta takımının son golüne imza attı. Kenan Özer’in maçın uzatma dakikalarında attığı gol, ülkemiz futbol severlerini de mutlu etti.
 
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