Kenan, Doğan’la anlaştı

2022-23 futbol sezonunda Turan Altay’la yaşadığı sorunlar nedeniyle takımdan ayrılan Kenan Oshan, Doğan Türk Birliği Başkanı Bayar Piskobolu’yla yaptığı görüşme sonucunda 2 yıllığına anlaştı

Doğan Türk Birliği genç golcüsü Kenan Oshan ile anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezon Teknik Direktör Turan Altay ile sorun yaşayan ve kadro dışı kalan Kenan Oshan yeni teknik direktör Sedat Devecioğlu ile takımdaki yerini alacak.

Konu ile ilgili olarak Doğan Türk Birliği Başkanı Bayar Piskobolu şu açıklamayı yaptı. “Değerli basın mensupları Bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak adına kulübümüz sporcularından Kenan Oshan ile 2 yıl sonraki serbest transferi dahil olmak üzere anlaştık” ifadesini kullandı.

