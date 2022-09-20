Kenan, Doğan’a geri döndü

Aksa Süper Lig ekiplerinden Doğan Türk Birliği, yıldız futbolcusu Kenan Oshan’ı yeniden takıma geri döndürdü.
Doğan Türk Birliği Kulübü daha önce futbolu bıraktığını açıklayan futbolcusu Kenan Oshan'ı yeniden takıma döndürdüğünü açıkladı.
Sezon hazırlıklarını başlangıcında Kenan futbolu bırakma ve Doğan Türk Birliği'ne rakip olmama adına başka takıma transfer olmama kararı almıştı. Sarı lacivertli ekip tarafından Kenan Oshan'ın yeniden takıma dahil edildiği duyuruldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.