Kenan, Doğan’a geri döndü

Aksa Süper Lig ekiplerinden Doğan Türk Birliği, yıldız futbolcusu Kenan Oshan’ı yeniden takıma geri döndürdü.

Doğan Türk Birliği Kulübü daha önce futbolu bıraktığını açıklayan futbolcusu Kenan Oshan'ı yeniden takıma döndürdüğünü açıkladı.

Sezon hazırlıklarını başlangıcında Kenan futbolu bırakma ve Doğan Türk Birliği'ne rakip olmama adına başka takıma transfer olmama kararı almıştı. Sarı lacivertli ekip tarafından Kenan Oshan'ın yeniden takıma dahil edildiği duyuruldu.

