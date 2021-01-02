Kenan bu kez asist yaptı

Gaziantep Futbol Kulübü ile temsilcimiz Kenan Özer'in, Türkiye Süper Lig'deki başarılı gidişatı devam ediyor.

Gaziantep Futbol Kulübü, tartışmalı bir penaltı golüyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken, kırmızı siyahlıların golünde asisti Kenan Özer yaptı.

Kenan Özer sağdan getirdiği topta golü atan Mirallas'a pası vererek, 2021'in ilk asistine imza attı.