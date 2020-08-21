Kemal yuvaya döndü

İsa TABAK
BTM İkinci Lig Beşinci Grupta puan kayıpsız lider durumda bulunan Haspolat, ara transferdeki ilk takviyesini yaptı.
Haspolat alt yapısından yetiştikten sonra Hamitköy ve Göçmenköy’de şampiyonluklar yaşayan başarılı kaleci Kemal Ağrı, futbolu bırakma kararından köyü için vazgeçti. Tecrübeli kaleci Kemal, ikinci devrede Haspolat kalesini koruyacak.
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