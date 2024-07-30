Kemal Elektrikçi “Ultra Maraton”da genel klasman beşincisi

Yunanistan’da yapılan ve toplam 215 kilometrelik parkura sahip “Evchidios Athlos” ultra maratonuna katılan ülkemizin başarılı atleti Kemal Elektrikçi yarışı 26 saat 38 dakikalık derecesiyle tamamladı. Genel klasmanda 5. olmayı başaran Kemal Elektrikçi, 2025 yılında yine Yunanistan’da Eylül ayında düzenlenecek olan Spartatlon maratonuna da davet aldı. Kemal Elektrikçi bunu başaran ilk Kıbrıslı Türk atlet oldu.



