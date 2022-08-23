Kemal Bağbal resmen GG’li

AKSA Süper Lig'in yeni ekibi China Bazaar Gençlik Gücü, geçtiğimiz hafta anlaşmaya vardığı Kemal Bağbal transferini dün resmiyete döktü.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nda kendisini yeşil beyazlı ekibe bağlayan resmi imzayı atan deneyimli file bekçisi, bundan böyle China Bazaar Gençlik Gücü'nün kalesini koruyacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.