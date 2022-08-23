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Kemal Bağbal resmen GG’li

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Kemal Bağbal resmen GG’li
AKSA Süper Lig'in yeni ekibi China Bazaar Gençlik Gücü, geçtiğimiz hafta anlaşmaya vardığı Kemal Bağbal transferini dün resmiyete döktü. 
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nda kendisini yeşil beyazlı ekibe bağlayan resmi imzayı atan deneyimli file bekçisi, bundan böyle China Bazaar Gençlik Gücü'nün kalesini koruyacak.
 
 
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