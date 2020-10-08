Keleş ve Reis arazide

Yeni sezon hazırlıklarına ilk başlayan kulüp olan Doğan Türk Birliği’nde antrenmanlar aralıksız sürdürülüyor.

Teknik director Caner Oshan’ın ekibinde yer alan kondüsyoner Celal Keleş ile kaleci antrenörü İbrahim Reis futbolcularla yakından ilgileniyorlar. Celal Keleş, ağırlık ve kondüsyon antrenmanlarında futbolculara hareketleri nasıl yapacaklarını anlatırken, İbrahim Reis de kaleci Cenk ile yakından ilgileniyor.



