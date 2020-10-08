banner480
banner69
Cimnastikte özlemle beklenen malzemeler geldi
Cimnastikte özlemle beklenen malzemeler geldi
6 0
Azimkar çiftinin en mutlu günü
Azimkar çiftinin en mutlu günü
45 0
 
Drift özlemi Kasım 'da bitecek
Drift özlemi Kasım 'da bitecek
13 0
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah Türkiye açıklaması
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah Türkiye açıklaması
73 0
Nerede denetim, planlama ve çevre politikası
Nerede denetim, planlama ve çevre politikası
32 0
Sülün yeniden Mehmetçik’te
Sülün yeniden Mehmetçik’te
179 0
Haspolat alt geçidinde korkutan kaza
Haspolat alt geçidinde korkutan kaza
243 0
banner529

Keleş ve Reis arazide

banner476

Keleş ve Reis arazide
Yeni sezon hazırlıklarına ilk başlayan kulüp olan Doğan Türk Birliği’nde antrenmanlar aralıksız sürdürülüyor.
Teknik director  Caner  Oshan’ın ekibinde yer alan kondüsyoner Celal Keleş ile kaleci antrenörü İbrahim Reis futbolcularla yakından ilgileniyorlar. Celal Keleş, ağırlık ve kondüsyon antrenmanlarında futbolculara hareketleri nasıl yapacaklarını anlatırken, İbrahim Reis de kaleci Cenk ile yakından ilgileniyor.
 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.