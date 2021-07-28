Keita, Baf'tan koptu

Niyazi ERGÜLEN
Süper Lig'de 2021 - 2022 sezonuna hazırlanan Baf Ülkü Yurdu'nda, yabancı futbolcu olarak düşünülen Keita takım ile yollarını ayırdı.
Takım ile uyum sağlayamadığı gerekçesi ile takımdan ayrılan Keita hazırlık maçlarında kırmızı yeşilli formayı giymişti.
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