Keita, Baf'tan koptu

Niyazi ERGÜLEN

Süper Lig'de 2021 - 2022 sezonuna hazırlanan Baf Ülkü Yurdu'nda, yabancı futbolcu olarak düşünülen Keita takım ile yollarını ayırdı.

Takım ile uyum sağlayamadığı gerekçesi ile takımdan ayrılan Keita hazırlık maçlarında kırmızı yeşilli formayı giymişti.