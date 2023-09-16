banner913
banner932
Kupayı Şampiyon Melekler anısına kaldırdılar
Kupayı Şampiyon Melekler anısına kaldırdılar
10 0
Cumhurbaşkanı Tatar yarın New York’a gidiyor
Cumhurbaşkanı Tatar yarın New York’a gidiyor
21 0
 
Hükümetten özel sektöre prim desteği
Hükümetten özel sektöre prim desteği
22 0
GKK'dan duyuru: Asteğmen ve çavuş aday adayları için son yoklama tarihi 26 Eylül...
GKK'dan duyuru: Asteğmen ve çavuş aday adayları için son yoklama tarihi 26 Eylül...
17 0
Eczanelerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi
Eczanelerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi
49 0
KKTC Bayrağı, TDT’de dalgalandı
KKTC Bayrağı, TDT’de dalgalandı
23 0
“Ciddi bir ihtiyacımızı işbirliğiyle gideriyoruz”
“Ciddi bir ihtiyacımızı işbirliğiyle gideriyoruz”
32 1
banner964

Kayserispor'u Thiam coşturdu

banner476

Trendyol Süper Ligi'nin 5. haftasında Mondihome Kayserispor, konuk ettiği Gaziantep FK'yı Thiam'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti. İki ekip de yeni teknik direktörleriyle ilk maçlarına çıktı

banner974
Kayserispor'u Thiam coşturdu
banner971

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Mondihome Kayserispor ile Gaziantep FK karşılaşması ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısının ev sahibi Mondihome Kayserispor, Mame Thiam'ın 5. dakikada penaltıdan kaydettiği golle 1-0 üstün bitirdi.

Konuk Gaziantep FK'nın ikinci yarıdaki beraberlik çabaları sonuç vermezken 89. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Thiam, maçın skorunu ilan etti: 2-0

Çağdaş Atan'ın RAMS Başakşehir ile anlaşması sonrası takımın başına Recep Uçar'ı getiren Kayserispor, bu galibiyetle puanını 9'a çıkarırken namağlup unvanını da korudu.

2. kez anlaştığı teknik direktör Marius Sumudica ile bu sezonki ilk karşılaşmasına çıkan Gaziantep FK ise kötü gidişi durduramadı. Güneydoğu temsilcisi, 5. haftayı da puansız kapattı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.