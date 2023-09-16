Kayserispor'u Thiam coşturdu

Trendyol Süper Ligi'nin 5. haftasında Mondihome Kayserispor, konuk ettiği Gaziantep FK'yı Thiam'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti. İki ekip de yeni teknik direktörleriyle ilk maçlarına çıktı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Mondihome Kayserispor ile Gaziantep FK karşılaşması ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısının ev sahibi Mondihome Kayserispor, Mame Thiam'ın 5. dakikada penaltıdan kaydettiği golle 1-0 üstün bitirdi.

Konuk Gaziantep FK'nın ikinci yarıdaki beraberlik çabaları sonuç vermezken 89. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Thiam, maçın skorunu ilan etti: 2-0

Çağdaş Atan'ın RAMS Başakşehir ile anlaşması sonrası takımın başına Recep Uçar'ı getiren Kayserispor, bu galibiyetle puanını 9'a çıkarırken namağlup unvanını da korudu.

2. kez anlaştığı teknik direktör Marius Sumudica ile bu sezonki ilk karşılaşmasına çıkan Gaziantep FK ise kötü gidişi durduramadı. Güneydoğu temsilcisi, 5. haftayı da puansız kapattı.