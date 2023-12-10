Kayserispor tutulmuyor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Mondihome Kayserispor evinde Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 yenerek, yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanan maçta Kayserispor'un gollerini 61. dakikada Mame Thiam, 90+1. dakikada Stephane Bahoken attı.
Bu sonucun ardından Mondihome Kayserispor, puanını 29'a yükseltti. Siltaş Yapı Pendikspor ise 13 puanda kaldı.
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