Kayserispor tur biletini uzatmada kaptı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fraport TAV Antalyaspor, YukatelKayserispor'u ağırladı. Normal süresi golsüz biten ve uzatmalara giden mücadelexyi 2-0 kazanan son finalist Kayserispor, adını çeyrek finale yazdırdı

Tek maç eleme usulüne göre oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fraport TAV Antalyaspor ile YukatelKayserispor, Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Mücadelenin normal süresi golsüz sona erdi ve 15'şer dakikalık uzatmalara geçildi.

Çağdaş Atan yönetimindeki konuk YukatelKayserispor, 105. dakikada MiguelCardoso ile 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılı ekip, 119. dakikada genç oyuncusu Ethem Balcı ile farkı 2'ye çıkardı.

Kalan sürede skor değişmedi ve sahadan 2-0 üstün ayrılan dev kupanın son finalisti YukatelKayserispor, çeyrek final biletini cebine koydu.

Süper Lig'de de kötü günler geçiren Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor, turnuvaya evinde veda etti.

