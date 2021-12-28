Kayserispor'dan Bertolacci sürprizi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden YukatelKayserispor, Fatih Karagümrük'te forma giyen orta saha oyuncusu AndreaBertolacci'yi kadrosuna kattı.

Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İtalyan futbolcu Bertolacci ve kulübüyle 2,5 yıllık prensip anlaşmasına vardıklarını bildirdi.

30 yaşındaki Bertolacci, bu sezon ligde forma giydiği 15 maçta 7 gol attı



