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Kayserispor'da Hikmet Karaman dönemi

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Yukatel Kayserispor, tecrübeli teknik direktör Hikmet Karaman ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı

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Kayserispor'da Hikmet Karaman dönemi
Yukatel Kayserispor'da teknik direktörlüğe Hikmet Karaman getirildi.
Daha önce 2004-2005 ve 2018-2019 yıllarında da Kayseri'de görev yapan tecrübeli çalıştırıcı, yeniden sarı-kırmızılı camiada çalışacak.
Yukatel Kayserispor, anlaşmayı şu sözlerle duyurdu:
"Hoşgeldin Hikmet Karaman!
Kulübümüz, Teknik Direktör Hikmet Karaman ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır.
Yukatel Kayserispor Kulübü" 
 
 
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