Kayserispor'da Hikmet Karaman dönemi

Yukatel Kayserispor, tecrübeli teknik direktör Hikmet Karaman ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı

Yukatel Kayserispor'da teknik direktörlüğe Hikmet Karaman getirildi.

Daha önce 2004-2005 ve 2018-2019 yıllarında da Kayseri'de görev yapan tecrübeli çalıştırıcı, yeniden sarı-kırmızılı camiada çalışacak.

Yukatel Kayserispor, anlaşmayı şu sözlerle duyurdu:

"Hoşgeldin Hikmet Karaman!

Kulübümüz, Teknik Direktör Hikmet Karaman ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Yukatel Kayserispor Kulübü"



