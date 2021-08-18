Kayserispor'da Hikmet Karaman dönemi

Yukatel Kayserispor'da teknik direktörlüğe Hikmet Karaman getirildi.
Daha önce 2004-2005 ve 2018-2019 yıllarında da Kayseri'de görev yapan tecrübeli çalıştırıcı, yeniden sarı-kırmızılı camiada çalışacak.
Yukatel Kayserispor, anlaşmayı şu sözlerle duyurdu:
"Hoşgeldin Hikmet Karaman!
Kulübümüz, Teknik Direktör Hikmet Karaman ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır.
Yukatel Kayserispor Kulübü"
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.