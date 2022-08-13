Kayserispor, Cardoso ile 3 puana uzandı

Spor Toto Süper Lig'de 2. haftasında Yukatel Kayserispor, konuk ettiği İstanbulspor'u Cardoso'nun attığı golle 1-0 mağlup etti

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Suat Arslanboğa, Aleks Taşçoğlu, İsmail Şencan

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Cardoso (Dk. 84 Ackah), Gökhan Sazdağı (Dk. 57 Ramazan Civelek), Bertolacci (Dk. 67 Mensah), Emrah Başsan, Campanharo, Gavranovic (Dk. 83 Mustafa Pektemek)

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber (Dk. 67 Kağan Miray Bağış), Okan Erdoğan (Dk. 86 Ebert), Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Topalli, Ferhat Yazgan (Dk. 58 Muammer Sarıkaya), Abazaj (Dk. 58 Ethemi), İbrahim Yılmaz

Gol: Dk. 4 Cardoso (Yukatel Kayserispor)



Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmasının ilk yarısını ev sahibi ekip, Cardoso'nun 4. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci yarısında ise iki ekip de girdikleri pozisyonlardan skor üretemedi.

Maçı 1-0 kazanan Yukatel Kayserispor, bu sezonki ilk galibiyetini ve ilk puanlarını aldı. Ligin yeni takımı İstanbulspor ise bu hafta da puanla tanışamadı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI...

GOL: 4. dakikada Kayserispor öne geçti. Sol çaprazda topla buluşan Carole, meşin yuvarlağı ceza sahasında uygun durumda bulunan Cardoso'ya gönderdi. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

26. dakikada gelişen İstanbulspor atağında sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Mehmet Yeşil'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

48. dakikada gelişen İstanbulspor atağında ceza sahasında topu önünde bulan İbrahim Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

69. dakikada Topalli'nin sol kanattan ceza sahasına ortasına İbrahim Yılmaz'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

74. dakikada Emrah Başsan'ın pası ile ceza sahasında topla buluşan Gavranovic'in sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

90+3'ün dakikada gelişen Kaysersipor atağında, ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mustafa Pektemek'in vuruşunda, kaleci Jensen meşin yuvarlağı çeldi.

Karşılaşma Yukatel Kayserispor'un 1-0 galibiyeti ile sona erdi.