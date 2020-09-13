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Kayserispor 3 puanla başladı

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Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek yeni sezona 3 puanla başladı

Kayserispor 3 puanla başladı
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mehmet Cem Satman, Ali Saygın Ögel
Hes Kablo Kayserispor: Lung, Lopes, Oğuzhan Çapar, Sapunaru, Yasir Subaşı, Uzodimma, Campanharo, Kvrzic, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 85 Emre Demir), Situm, Ömer Uzun (Dk 90+4 Adem Doğan)
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Tirpan (Dk. 28 Tarkan Serbest), Jeanvier, Brecka, Haddadi, Pavelka ( Dk. 75 Alan), Aytaç Kara, Varga (Dk. 46 Anıl Koç), Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Gohou
Gol: Dk. 3 Kvrzic (Hes Kablo Kayserispor)
Hes Kablo Kayserispor yeni sezonun ilk maçında Kasımpaşa'yı tek golle mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. 
Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 3. dakikada Zoran Kvrzic kaydetti.
Kasımpaşa, geçen sezon Süper Lig'i 43 puanla 10'uncu, Hes Kablo Kayserispor ise 32 puan ve averajla 17'nci sırada tamamladı.
 
 
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