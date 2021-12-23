Kayserispor 1 puanı uzatmada kurtardı

YukatelKayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan müsabaka karşılıklı atılan gollerle 2-2 berabere sona erdi.
Ev sahibi ekip müsabakanın 25. dakikasında MounirChouiar ve 36'da Adem Büyük ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda baskısını arttıran Hikmet Karaman'ın öğrencileri 56. dakikada MarioGavranovic ve 90+1'de Mustafa Pektemek'in golleriyle skoru 2-2'ye getirdi.
Karşılaşmanın kalan süresinde başka gol olmadı ve alt sıraları yakından ilgilendiren Yeni Malatyaspor - YukatelKayserispor müsabakası 2-2 berabere sona erdi.
Bu sonucun ardından ligde galibiyet hasreti 8 maça çıkan ev sahibi Yeni Malatyaspor, 15 puanla 18. sırada yer aldı.
Malatya deplasmanında 1 puanı son dakikalarda kurtaran YukatelKayserispor ise 21 puanla 15. sırada konumlandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.