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Kayserispor 1 puanı uzatmada kurtardı

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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, YukatelKayserispor'u konuk etti. İlk devreyi 2-0 önde tamamlayan Sumudica'nın öğrencileri üstünlüğünü koruyamadı ve müsabaka 2-2 berabere sona erdi

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Kayserispor 1 puanı uzatmada kurtardı
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YukatelKayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan müsabaka karşılıklı atılan gollerle 2-2 berabere sona erdi.
Ev sahibi ekip müsabakanın 25. dakikasında MounirChouiar ve 36'da Adem Büyük ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda baskısını arttıran Hikmet Karaman'ın öğrencileri 56. dakikada MarioGavranovic ve 90+1'de Mustafa Pektemek'in golleriyle skoru 2-2'ye getirdi.
Karşılaşmanın kalan süresinde başka gol olmadı ve alt sıraları yakından ilgilendiren Yeni Malatyaspor - YukatelKayserispor müsabakası 2-2 berabere sona erdi.
Bu sonucun ardından ligde galibiyet hasreti 8 maça çıkan ev sahibi Yeni Malatyaspor, 15 puanla 18. sırada yer aldı.
Malatya deplasmanında 1 puanı son dakikalarda kurtaran YukatelKayserispor ise 21 puanla 15. sırada konumlandı.
 
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