Kayseri'de puanlar paylaşıldı

Süper Lig'in 32. haftasında Hes Kablo Kayserispor, Göztepe'yi ağırladı.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Burak Şeker düdük çaldı.
Sarı-kırmızılı ekipleri karşı karşıya getiren mücadele, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Ev sahibi Hes Kablo Kayserispor, 26. dakikada Lennon'ın asistinde İlhan Parlak'ın golüyle skorda üstünlüğü yakaladı. Konuk Göztepe'nin beraberlik sayısı, 48. dakikada Soner'in asistinde Adis Jahovic'ten geldi.
Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk maçına çıkan Hes Kablo Kayserispor, puanını 32'ye taşıdı ve 15. sırada konumlandı. 40 puanlı Göztepe ise maç fazlasıyla 9. sırada yer aldı.
İki ekip arasında, ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşma da 1-1 eşitlikle noktalanmıştı.