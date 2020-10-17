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Kayseri'de 3 puan Yiğido'nun

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Süper Lig'in 5. haftasında Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti

Kayseri'de 3 puan Yiğido'nun
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk Demir Grup Sivasspor, Ziya Erdal'ın 29. attığı golle 1-0 önde kapattı.
Ev sahibi Hes Kablo Kayserispor, WilfriedKanga'nın 52. dakikadaki golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı.
Sivasspor, 61. dakikada MustaphaYatabare ile yeniden öne geçti: 1-2 Kayserispor'da Cristian Sapunaru 73'te kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Konuk Demir Grup Sivasspor, eksik kalan rakibi karşısında 83. dakikada Fayçal Fajr ile bir gol daha buldu ve farkı 2'ye çıkardı: 1-3
Sivasspor, uzatma dakikalarında kazandığı penaltı atışından Yasin Öztekin ile faydalanamadı.
Mücadele konuk Sivasspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Bu sonuçla Demir Grup Sivasspor puanını 7'ye, yükseltirken Hes Kablo Kayserispor 6 puanda kaldı.
 
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